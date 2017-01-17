Лідер Китаю в Давосі назвав виклики для світової економіки

На його думку, світовий економічний ландшафт змінюється, але старі підходи в управлінні не встигають за цим процесом.

Си Цзиньпін назвав виклики для світової економіки і процитував засновника "Червоного Хреста". weforum.org

Найбільший виклик для лідерів усіх країн, на думку, - це зберегти економічну стабільність у світі. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

На його думку, нестача сильних позицій робить складним збереження стабільного зростання світової економіки. А підхід складання короткострокових планів продемонстрував свою неефективність.

Си Цзиньпін також підкреслив, що світова економіка зараз увійшла в період пошуку нових економічних стимулів і рушіїв. А тим часом, старі способи управління в різних країнах не готові впоратися з новими економічними реаліями. Також лідер Китаю звернув увагу на те, що ланцюг поставок, забезпечення і виробництва змінюється. Але капітали і інвестиції не встигають за цим процесом.

"Нерівність зростає. 1% найбагатших людей світу значно багатші, ніх решта 99% разом узяті. Зростання нерівності тривожить. Мільйони людей досі живуть в бідності. Світ, в якому більшість сімей мають темло вдомі, достатньо їжі і надійне робоче місце лишається мрією", - зауважив Си Цзиньпін.

При цьому, лідер КНР процитував засновника "Червоного Хреста" Анрі Дюнана: "Наші головні вороши - це не сусідні країни, а голод, бідність і байдужість. Ми повинні прийняти всі ці виклики".

Також сьогодні в Давосі Си Цзиньпін запропонував переформатувати глобалізацію, оскільки в цьому процесі, на його думку, бракує рівності між країнами.

Нагадаємо, що сьогоднішня поява Си Цзиньпіна в Давосі - це перший в історії випадок, коли лідер Китаю взяв участь у Всесвітньому економічному форумі. Видання Bloomberg писало, що він займе роль "немилого лідера бізнес еліт", виступивши чемпіоном і адвокатом процесу глобалізації.