Лідер Китаю оголосив початок нового економічного етапу в своїй країні

За його словами, в країні змінився головний рушій економічного зростання.

За словами Си Цзиньпіна, китайська економіка тепер зростає за рахунок внутрішнього споживання. Xinhua News Agency

До цього часу економічне зростання Китаю залежало від потоку зовнішніх прямих інвестицій, нарощення виробництва і експорту. Однак тепер ситуація дещо змінилася.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав лідер КНР Си Цзиньпін.

"Китай увійшов у період, який ми називаємо "новою нормою". Внутрішнє споживання стало новим головним рушієм зростання ВВП. Завдяки цьому створюється багато нових робочих місць", - пояснив він.

Китайський лідер також зауважив, що його країна сьогодні хоч і стала однією з найбільших економік світу, все одно лишається серед країн, що розвиваються. І рівень життя в країні лишається не таким, як у розвинених країнах.

"Це означає, що у нас є простір для подальшого розвитку і процесу реформ", - сказав Си Цзиньпін, пояснивши, що його країна збирається розширити доступ до китайського ринку для іноземних інвесторів і посилити захист приватної власності.

Також сьогодні в Давосі Си Цзиньпін запропонував переформатувати глобалізацію, оскільки в цьому процесі, на його думку, бракує рівності між країнами.

Нагадаємо, що сьогоднішня поява Си Цзиньпіна в Давосі - це перший в історії випадок, коли лідер Китаю взяв участь у Всесвітньому економічному форумі. Видання Bloomberg писало, що він займе роль "немилого лідера бізнес еліт", виступивши чемпіоном і адвокатом процесу глобалізації.