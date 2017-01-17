Лідер Китаю оголосив початок нового економічного етапу в своїй країні

За його словами, в країні змінився головний рушій економічного зростання.
Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав лідер КНР Си Цзиньпін.
"Китай увійшов у період, який ми називаємо "новою нормою". Внутрішнє споживання стало новим головним рушієм зростання ВВП. Завдяки цьому створюється багато нових робочих місць", - пояснив він.
Китайський лідер також зауважив, що його країна сьогодні хоч і стала однією з найбільших економік світу, все одно лишається серед країн, що розвиваються. І рівень життя в країні лишається не таким, як у розвинених країнах.
"Це означає, що у нас є простір для подальшого розвитку і процесу реформ", - сказав Си Цзиньпін, пояснивши, що його країна збирається розширити доступ до китайського ринку для іноземних інвесторів і посилити захист приватної власності.
Також сьогодні в Давосі Си Цзиньпін запропонував переформатувати глобалізацію, оскільки в цьому процесі, на його думку, бракує рівності між країнами.
Нагадаємо, що сьогоднішня поява Си Цзиньпіна в Давосі - це перший в історії випадок, коли лідер Китаю взяв участь у Всесвітньому економічному форумі. Видання Bloomberg писало, що він займе роль "немилого лідера бізнес еліт", виступивши чемпіоном і адвокатом процесу глобалізації.DT.UA