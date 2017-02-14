Курс на міжбанку зміцнився до 27,11 грн/долар

На завершення торгів котирування склали 27,08-27,14 грн/долар. НБУ на ринок не виходив.

Долар знову наблизився до 27 Pixabay

Курс гривні нау вівторок, 14 лютого, зміцнився до 27,11 грн/долар з 27,33 грн/долар на завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні на завершення торгів склали 27,08-27,14 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,2305 грн/долар c 27,1651 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 274,82 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 227,54 млн доларів.

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.