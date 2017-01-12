Курс гривні на міжбанку знизився до 27,30 грн/долар

Котирування гривні до закінчення торгів склали 27,26-27,34 грн/долар. НБУ на ринок не виходив.

Долар продовжує дорожчати examiner.com

Курс гривні нау четвер, 12 січня, знизився до 27,3 грн/долар з 27,25 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,26-27,34 грн/долар.

НБУ в четвер аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,2516 грн/долар з 27,1132 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 223,5 млн доларів, тоді як у попередній робочий день - 281,02 млн доларів.

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.