Курс гривні на міжбанку зміцнився до 27,57 грн/долар

Безготівковий долар продовжує поступово дешевшати після різкого стрибка на початку року.

Долар подешевшав freeimages.com

Курс гривні нау четвер, 19 січня, зміцнився до 27,565 грн/долар з 27,59 грн/долар по завершенню торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,53-27,60 грн/долар.

НБУ в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 27,4422 грн/долар з 27,4919 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 260,04 млн доларів, тоді як у попередній робочий день - 230,40 млн доларів.

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.