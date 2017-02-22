Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,93 грн/долар

До закінчення торгів котирування гривні склали 26,91-26,95 грн/долар. НБУ на ринок не виходив.

Долар коштує 27 грн Юрій Луценко / Facebook

Курс гривні нау середу, 22 лютого, зміцнився до 26,93 грн/долар з 27,035 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,91-26,95 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,9729 грн/долар з 27,0425 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 194,70 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 239,38 млн доларів.

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.