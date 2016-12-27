Курс гривні на міжбанку впав на 30 копійок

У НБУ пояснюють надмірний попит на іноземну валюту різдвяними вихідними в США і Європі, а також відшкодуванням ПДВ.

Долар перед Новим роком різко подорожчав Pixabay

Курс гривні нау вівторок, 27 грудня, знизився до 26,65 грн/долар з 26,35 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,60-26,70 грн/долар.

НБУ у вівторок провів аукціон з продажу валюти з заявленим обсягом 80 млн доларів, в ході якого реалізував 46,8 млн доларів за курсом до 26,68 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився до 26,6507 грн/долар з 26,3656 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 332,64 млн доларів, тоді як у попередній робочий день - 136,06 млн доларів.

Як заявили в НБУ, надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку викликаний ситуативними факторами. Зокрема, різдвяні вихідні в США і Європі обмежили пропозицію валюти на ринку. Крім того, попит на інвалюту виріс на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ на минулому та поточному тижні.