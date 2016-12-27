Курс гривні на міжбанку впав на 30 копійок

У НБУ пояснюють надмірний попит на іноземну валюту різдвяними вихідними в США і Європі, а також відшкодуванням ПДВ.
Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,60-26,70 грн/долар.
НБУ у вівторок провів аукціон з продажу валюти з заявленим обсягом 80 млн доларів, в ході якого реалізував 46,8 млн доларів за курсом до 26,68 грн/долар.
Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився до 26,6507 грн/долар з 26,3656 грн/долар у попередній робочий день.
Торговельний оборот становив 332,64 млн доларів, тоді як у попередній робочий день - 136,06 млн доларів.
Як заявили в НБУ, надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку викликаний ситуативними факторами. Зокрема, різдвяні вихідні в США і Європі обмежили пропозицію валюти на ринку. Крім того, попит на інвалюту виріс на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ на минулому та поточному тижні.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,