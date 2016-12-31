Компанія Ярославського заявила про бажання взяти ОПЗ в оренду

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Фахівці компанії вже готують офіційне звернення до ФДМ.

ОПЗ можуть орендувати після Нового року opz.odessa.net

Група DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського зацікавлена в оренді Одеського припортового заводу (ОПЗ), який раніше мала намір купити , йдеться в заяві DCH.

"Враховуючи, що за інформацією ПАТ "Одеський припортовий завод", керівництво підприємства спільно з Фондом держмайна України (ФДМУ) веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного майнового комплексу на тривалий період, група DCH підтверджує свою зацікавленість у даному активі", - заявляють в компанії, відзначаючи, що фахівці компанії вже готують офіційне звернення до ФДМ.

При цьому DCH посилається на успішний досвід управління черкаським "Азотом", який належав групі кілька років тому.

Раніше компанія Ярославського відмовилася від участі в приватизації ОПЗ, пославшись на неповну інформацію ФДМ про фінансовий стан підприємства.

30 грудня стало відомо, що ОПЗ тимчасово припиняє роботу. Менеджмент заводу шукає компанії, зацікавлені в оренді цілісного комплексу підприємства на тривалий період. При цьому напередодні Кабмін вирішив реструктуризувати борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки. Одеський припортовий завод за минулий тиждень наростив борг перед "Нафтогазом України" за спожитий газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн. За прогнозом "Нафтогазу", при поточній динаміці борг ОПЗ до кінця поточного року може досягти 1,5 млрд грн. З моменту прийняття Кабміном рішення про покладення на НАК спеціальних зобов'язань з постачання ОПЗ газу завод перерахував держхолдингу всього 5 млн грн.

Як відомо, ФДМ не зміг продати Одеський припортовий завод 18 липня, оскільки жодна компанія не подала заявку для участі в конкурсі зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (525 млн доларів). Послухавшись зарубіжних кредиторів, зокрема МВФ і ЄБРР, уряд України знизило стартову ціну ОПЗ в 2,5 рази, до 5,16 млрд грн (близько $ 200 млн) і продовжило термін приватизації заводу.

Далі - конкурс з приватизації ОПЗ не відбувся через відсутність заявок компаній, раніше виявляли інтерес до покупки підприємства. 7 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу Одеського припортового заводу продемонстрував нездатність керівництва Фонду держмайна управляти державним майном. "Я б позвільняв всіх, хто управляє Фондом держмайна України. Якби це були мої повноваження, всі були б вже звільнені", - заявив Гройсман.