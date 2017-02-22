Київський апеляційний госпсуд залишив у силі штраф АМКУ з "Газпрому"

"Газпром" може оскаржити рішення суду у Вищому господарському суді України.

"Газпром" як і раніше повинен заплатити штраф АМКУ. РИА Новости залишив у силі рішення суду від 5 грудня 2016 року, яким російського газового монополіста компанію "Газпром" зобов'язали виплатити штраф і пеню, накладені Антимонопольним комітетом України, у сумі 172 млрд грн. (близько $ 6,4 млрд) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через Україну.

Відповідне рішення апеляційний суд прийняв на засіданні в середу.

"Апеляційну скаргу - відхилити, рішення – залишити в силі", - оголосила суддя Кароліна Тарасенко.

Згідно з чинним законодавством, "Газпром" має право оскаржити це рішення суду у Вищому господарському суді України.

Нагадаємо, що 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. При цьому "Газпром" повинен був сплатити штраф до 4 травня 2016 року.

Однак 12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва з проханням визнати недійсним рішення АМКУ, але позов не був прийнятий судом до розгляду. "Газпром" намагався оскаржити ухвалу Госпсуду Києва про повернення його позову без розгляду, але суди вищих інстанцій підтвердили законність рішення.

Потім, у жовтні 2016 року, АМКУ подав позов до Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу та пені. 5 грудня суд задовольнив позов АМКУ і стягнув з "Газпрому" 172 млрд грн.

Пеня для "Газпрому" розраховувалася в розмірі 1,5% від розмірів боргу за кожен день прострочення (близько 1,289 млрд грн. в день). За законом розмір пені не може перевищувати розміру штрафу. У зв'язку з цим АМКУ подав позов про стягнення 85,966 млрд грн. штрафу і 85,966 млрд грн. пені.

Міністерство енергетики Росії 9 грудня висловило стурбованість рішенням Господарського суду Києва і закликало Україну скасувати це рішення.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що вилучення транзитного газу в рамках виконання рішення госпсуду неможливе.