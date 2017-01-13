Кабмін знайшов спосіб знизити вартість опалення для населення

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За словами Парцхаладзе, з новою нормою ДБН можна щорічно економити близько 150 млн кубічних метрів газу.

У Мінрегіоні знайшли спосіб знизити вартість опалення для населення на 15% AndreyPopov / Depositphotos

Впровадження нової редакції ДБН "Теплова ізоляція будівель" сприятиме 15%-економії на рахунках за теплопостачання, що дозволить економити для країни близько одного мільярда гривень на рік, заявив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

"Завдяки прийняттю цієї норми послуги, на тепло в новобудовах стануть дешевше на 15%. До того ж, Україна зможе додатково економити по 1 млрд грн на рік, тобто через 5 років це може бути вже 5 млрд! Для енергонезалежності нашої країни – це великий крок", - цитує Парцхаладзе прес-служба Кабінету міністрів.

Він зазначив, що в основу нового ДБН закладена комплексна оцінка будівель, де нормуються витрати енергії не тільки на опалення будинку, а на споживання енергії в цілому - опалення, охолодження, вентиляцію і гаряче водопостачання.

"З новою нормою ми зможемо щорічно економити близько 150 млн кубічних метрів газу. Для новобудов економія енергії збільшиться на 30%, а при реконструкції будинків, побудованих за радянськими нормами - в 2,5-3 рази", - додав Парцхаладзе.

Нагадаємо, що в Україні з початком опалювального сезону приблизно в два рази підвищилися тарифи на опалення. За даними опитування компанії Research & Branding Group близько третини українців (36%) упевнені, що не зможуть оплатити комунальні послуги. При цьому 47% заявили, що не впевнені, але сподіваються, що зможуть їх оплачувати. А 7% жителів України повністю впевнені, що зможуть оплатити комунальні взимку.