Кабмін затвердив порядок ввезення і вивезення товарів через лінію розмежування у Донбасі

Нові правила регламентують переміщення малого обсягу критично необхідних товарів.

Уряд встановив порядок ввезення і вивезення товарів у район АТО Василь Артюшенко, DT.UA порядок переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції (АТО).

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу в Києві.

"Рішення передбачає встановлення контрольних пунктів, які будуть займатися відстеженням переміщення та відповідності рішень, які ми приймаємо. Найголовніше - все те, що буде прийнято - дозволено, все інше заборонено, абсолютно все", - сказав Гройсман перед прийняттям даного рішення.

Представляючи проект рішення Кабміну, начальник штабу антитерористичного центру при СБУ Геннадій Кузнєцов зазначив, що проект порядку спрямований на визначення правового режиму переміщення товарів, в тому числі визнаних гуманітарною допомогою в райони або з районів проведення АТО через лінію зіткнення або в її межах.

За його словами, дія цього документа поширюється на фізичних осіб та суб'єктів господарювання, які здійснюють такі переміщення.

"Суб'єктам господарювання забороняється переміщати на тимчасово неконтрольовану територію і з неконтрольованою за винятком, продуктів харчування, згідно закону України про безпеку і якість продуктів харчування, які переміщуються в складі гуманітарних вантажів, лікарських препаратів, теж можна виключно в складі гуманітарних вантажів, товарів та продукції, в тому числі які забезпечують функціонування та обслуговування або необхідні у виробничому процесі металургійної, гірничо-збагачувальної, вугледобувної та енергетичної галузей, об'єктів критичної інфраструктури", - сказав Кузнєцов.

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Раніше в "штабі блокади ОРДЛО" заявили, що прем'єр Гройсман готовий ініціювати скасування дозволів СБУ на переміщення товарів через лінію розмежування в Донбасі.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".