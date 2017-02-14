Кабмін в звіті похвалився: "зростання економіки України перевищило більшість прогнозів"

Ріст ВВП України за четвертий квартал 2016 року – найкращий показник за три роки.

Кабмін похвалився зростанням економіки. Василь Артюшенко, DT.UA

За підсумками 2016 року відбулося зростання ВВП на рівні 2,2%, йдеться у звіті Кабінету міністрів України про хід та результати програми діяльності в 2016 році.

"У першому кварталі 2016 року зростання ВВП становило 0,1 % до відповідного кварталу попереднього року, у другому – 1,4%, у третьому – 2%, а в четвертому кварталі 2016 року відбулося прискорене зростання ВВП – на 4,7% порівняно з четвертим кварталом 2015 року" , - зазначено у звіті.

На відміну від попередніх років, джерелами зростання є не зовнішні чинники, а внутрішні: інвестиційний та споживчий попит. Водночас негативний вплив зовнішніх чинників вдалось практично знівелювати.

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Раніше про зростання ВВП України у четвертому кварталі повідомила Державна служба статистики. За інформацією служби, зростання ВВП в четвертому кварталі 2016 року по відношенню до третього кварталу склало 101,9%.

Нагадаємо, в грудні Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП у третьому кварталі 2016 року з 1,8% до 2%, тоді як у другому кварталі 2016 року подібний показник склав 1,4%, а в першому – всього 0,1%.

Нацбанк у січні покращив оцінку зростання ВВП в 2016 році з 1,1% до 1,8% і підвищив прогноз на 2017 рік до 2,8% з 2,5%. Хоча в листопаді 2016 року Нацбанк погіршив оцінку зростання ВВП в 2017 році з 3% до 2,5%, а в 2018 році- з 4% до 3,5%.

До червня 2016 року Кабмін затвердив бюджетну резолюцію на 2017 рік, яка передбачає зростання ВВП України в 2017 році на 3% і на 4% в 2018 і 2019 роках. Очікується уповільнення інфляції з 8,1% у 2017 році до 5,5% в 2018 році і 5,2% в 2019 році.

ВВП України в 2015 році впав на 9,9% після зниження на 6,6% в 2014 році.