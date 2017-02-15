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Кабмін ввів надзвичайний стан в сфері енергетики

15 лютого в 17:46

На засіданні Кабміну не було заперечень щодо введення НC.

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Кабінет міністрів ввів надзвичайний стан в сфері енергетики
Василь Артюшенко, DT.UA
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні сьогодні, 15 лютого, ввів надзвичайний стан в сфері енергетики України.

"Нема заперечень, рішення прийнято? Ріншення прийнято", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відмова України від антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Він також сказав, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії, але закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів всі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

Відключення електроенергії через дефіцит вугілля антрацитної групи може торкнутися семи областей.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна Гройсман вугілля енергетика
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