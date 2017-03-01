Кабмін призначив Рябікіна головою аеропорту "Бориспіль"

З призначенням зволікали майже два місяці.

Рябікін став главою аеропорту "Бориспіль".

Кабінет міністрів України призначив генеральним директором державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Як повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян, таке рішення було прийнято на урядовому засіданні 1 березня.

Раніше повідомлялося, що урядовий комітет з призначень в грудні 2016 року відібрав для призначення на посаду гендиректора МА "Бориспіль" екс-заступника міністра транспорту України Павла Рябікіна. При цьому уряд затягував з його призначенням.

Однак Омелян наполягав на кандидатурі Рябікіна: "У нас відбувається дивна ситуація: хтось з кимось торгується, точно не я. Мій торг полягав у тому, що я всім претендентам на цю посаду озвучував публічні умови роботи... Ми оформили всі документи, всі процедури Рябікін пройшов, але досі він не призначений", - констатував міністр.

У Рябікіна 29 років професійного досвіду, зокрема в авіакомпанії "Експрес Авіа", ТОВ "РК Партнери", ТОВ "РОЦ "Зелений порт".

Він також був депутатом України третього скликання, а в 2005-2006 роках обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв'язку.

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль" забезпечує понад 68% пасажирських авіаперевезень України, є єдиним українським аеропортом, в якому обслуговуються далекомагістральні рейси. З аеропорту понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення більш ніж на 100 маршрутах по всьому світу.

Раніше також повідомлялося, що "Бориспіль" хоче ввести понижуючі коефіцієнти до аеропортових зборів при виконанні регулярних польотів. Таким чином планувалося збільшити пасажиропотік.

За підсумками 2016 року українські авіакомпанії збільшили перевезення пасажирів у порівнянні з 2015 роком на 31,2% до 8 млн. 274 тис. осіб. Число міжнародних пасажирів авіакомпаній України зросло на 31,6% до 7 млн 472 тис.