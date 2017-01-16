Кабмін отримав на розгляд законопроект про фінансову поліцію

Чиновники Міністерства фінансів вважають, що в Кабінеті міністрів України його повинні прийняти якомога швидше.

У Мінфіні підготували законопроект про створення фінансової поліції Андрій Товстиженко, DT.UA

Міністерство фінансів України подало на розгляд у Кабінет міністрів, йдеться в повідомленні прес-служби відомства в Facebook.

"Сьогодні Мінфін подав на розгляд Кабінету міністрів законопроект про створення фінансової поліції – аналітичної служби розслідувань, а не карального органу", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну.

За словами чиновників, всі необхідні кроки на даному етапі робляться ними.

"Як і було обіцяно, процес запущений і всі необхідні кроки здійснюються. Зараз найважливіше – це якомога швидше прийняти законопроект у КМУ і в Парламенті", - відзначають фінансисти.

Нагадаємо, урядовий законопроект, що передбачає ліквідацію податкової міліції та створення Служби фінансових розслідувань, був внесений до Верховної Ради у серпні 2014 року, а вже в листопаді він був відкликаний.

Протягом 2014-2015 років екс-прем'єр Арсеній Яценюк неодноразово анонсував створення СФР та ліквідацію податкової міліції, однак практичних кроків за цим не послідувало.

Чинний міністр фінансів Олександр Данилюк в травні 2016 року пообіцяв ліквідувати податкову міліцію протягом декількох місяців.