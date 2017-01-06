Топ Новини
<
>

Інфляція в Україні у 2016 році сповільнилася до 12,4%

6 січня в 18:29

Уряд і НБУ змогли утримати інфляцію в межах прогнозного показника, хоча в це мало хто вірив.

eda_produkti_apple_yabloki_43.JPG
Містика: Інфляція в Україні вперше в історії збіглася з прогнозом уряду
Андрій Товстиженко, ZN.UA
Споживчі ціни в Україні у грудні 2016 року порівняно з листопадом зросли на 0,9%, повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, річна інфляція (до грудня минулого року) склала 12,1%, істотно уповільнилася порівняно з 2015 роком (43,3%) і з 2014 роком (з 24,9%).

Нагадаємо, що уряд заклав у держбюджет на 2016 рік інфляцію в розмірі 12%. При цьому, як писало DT.UA з початку року прогнозами "прогнозами НБУ і Мінфіну не вірив ніхто, навіть вони самі".

1

В кінці грудня 2016 року Рада Національного банку України прийняла Основи грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу, визнавши пріоритетною метою грошово-кредитної політики забезпечення цінової стабільності. Тобто, пріоритетом діяльності правління Національного банку України повинно бути зниження інфляції (індексу споживчих цін) до однозначного показника і утримання її на такому рівні в середньостроковій перспективі.

Читайте також: НБУ оцінив зростання інфляції після підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн

Інфляція в Україні за останні роки (грудень до грудня):

2001

6,1

2002

-0,6

2003

8,2

2004

12,3

2005

10,3

2006

11,6

2007

16,6

2008

22,3

2009

12,3

2010

9,1

2011

4,6

2012

-0,2

2013

0,5

2014

24,9

2015

43,3

Дані: Держстат.

Варто відзначити, що інфляція в Україні за підсумками року ніколи так близько не наближалася до цифр, закладених у законі про держбюджет, як в 2016 році.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини