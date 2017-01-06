Інфляція в Україні у 2016 році сповільнилася до 12,4%

Уряд і НБУ змогли утримати інфляцію в межах прогнозного показника, хоча в це мало хто вірив.
За даними статистичного відомства, річна інфляція (до грудня минулого року) склала 12,1%, істотно уповільнилася порівняно з 2015 роком (43,3%) і з 2014 роком (з 24,9%).
Нагадаємо, що уряд заклав у держбюджет на 2016 рік інфляцію в розмірі 12%. При цьому, як писало DT.UA з початку року прогнозами "прогнозами НБУ і Мінфіну не вірив ніхто, навіть вони самі".
В кінці грудня 2016 року Рада Національного банку України прийняла Основи грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу, визнавши пріоритетною метою грошово-кредитної політики забезпечення цінової стабільності. Тобто, пріоритетом діяльності правління Національного банку України повинно бути зниження інфляції (індексу споживчих цін) до однозначного показника і утримання її на такому рівні в середньостроковій перспективі.
Інфляція в Україні за останні роки (грудень до грудня):
|
2001
|
6,1
|
2002
|
-0,6
|
2003
|
8,2
|
2004
|
12,3
|
2005
|
10,3
|
2006
|
11,6
|
2007
|
16,6
|
2008
|
22,3
|
2009
|
12,3
|
2010
|
9,1
|
2011
|
4,6
|
2012
|
-0,2
|
2013
|
0,5
|
2014
|
24,9
|
2015
|
43,3
Дані: Держстат.
Варто відзначити, що інфляція в Україні за підсумками року ніколи так близько не наближалася до цифр, закладених у законі про держбюджет, як в 2016 році.DT.UA