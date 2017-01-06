Інфляція в Україні у 2016 році сповільнилася до 12,4%

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Уряд і НБУ змогли утримати інфляцію в межах прогнозного показника, хоча в це мало хто вірив.

Містика: Інфляція в Україні вперше в історії збіглася з прогнозом уряду Андрій Товстиженко, ZN.UA

Споживчі ціни в Україні у грудні 2016 року порівняно з листопадом зросли на 0,9%, повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, річна інфляція (до грудня минулого року) склала 12,1%, істотно уповільнилася порівняно з 2015 роком (43,3%) і з 2014 роком (з 24,9%).

Нагадаємо, що уряд заклав у держбюджет на 2016 рік інфляцію в розмірі 12%. При цьому, як писало DT.UA з початку року прогнозами "прогнозами НБУ і Мінфіну не вірив ніхто, навіть вони самі".

В кінці грудня 2016 року Рада Національного банку України прийняла Основи грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу, визнавши пріоритетною метою грошово-кредитної політики забезпечення цінової стабільності. Тобто, пріоритетом діяльності правління Національного банку України повинно бути зниження інфляції (індексу споживчих цін) до однозначного показника і утримання її на такому рівні в середньостроковій перспективі.

Інфляція в Україні за останні роки (грудень до грудня):

2001 6,1 2002 -0,6 2003 8,2 2004 12,3 2005 10,3 2006 11,6 2007 16,6 2008 22,3 2009 12,3 2010 9,1 2011 4,6 2012 -0,2 2013 0,5 2014 24,9 2015 43,3

Дані: Держстат.

Варто відзначити, що інфляція в Україні за підсумками року ніколи так близько не наближалася до цифр, закладених у законі про держбюджет, як в 2016 році.