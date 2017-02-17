Гройсман заперечує наявність у проекті меморандуму з МВФ зобов'язання підвищити пенсійний вік

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Україна може усунути дефіцит Пенсійного фонду до 2024 року, стверджує прем'єр.

Гройсман закликав не спекулювати на питанні підвищення пенсійного віку Урядовий портал

У меморандумі про подальшу співпрацю України з МВФ, підготовка якого знаходиться на завершальній стадії, немає положення про необхідність підвищення, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 17 лютого.

"Нехай нікто на цьому не спекулює, тому що нема в меморандумі жодного слова о підвищенні пенсійного фіку для українців", - цитує його слова "Укрінформ".

Гройсман також заявив, що при правильному підході Україна вийде до бездифицитного Пенсійного фонду до 2024 року. За його словами, зараз уряд працює над проектом пенсійної реформи і має намір презентувати його в найближчому майбутньому.

Раніше Андрій Рева в ефірі телеканалу NewsOne заявив, що МВФ наполягає на підвищенні пенсійного віку в країні. За його словами, згідно з розрахунками уряду, підвищення пенсійного віку не вирішить питання дефіциту Пенсійного фонду України.

"Я бачу, що існують десятки інших можливостей для наповнення Пенсійного фонду", - додав Рева, підкресливши, що переговори з МВФ щодо пенсійної реформи йдуть досить складно.

В той же час, в кінці січня віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляв, що питання про підвищення в Україні пенсійного віку зняте з переговорів між Києвом та МВФ щодо нової редакції Меморандуму про співпрацю в рамках програми EFF.