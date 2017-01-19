Гривня в 2017 році буде найстабільнішою валютою – Вloomberg

Аналітики агентства вважають, що українська валюта матиме найнижчу амплітуду курсового коливання.

У Вloomberg вважають, що гривня буде стабільною rossandhelen / Depositphotos

Волатильністьв 2017 році прогнозується на рівні 0,6%, що є найнижчим показником серед країн світу, такий прогноз розміщений в огляді аналітиків найбільшого ділового інформаційного агентства Bloomberg

В опублікованому звіті експерти не навели обґрунтування, чому вони вважають, що гривня матиме найнижчі коливання в поточному році.

За даними звіту, інфляція в Україні у 2017 році очікується в межах 10%, що є одним з головних факторів ризику для економіки. Коефіцієнт ризику для України в 2017 році буде досить високим - 21,5%.

Як повідомлялося, Україна знизила позицію в ТОП-50 найбільш інноваційних економік світу за версією Bloomberg.