Греція хоче співпрацювати з причорноморськими регіонами України

Україна і Греція створять комісію з питань співробітництва.

Гройсман і Ціпрас зустрілися у Києві

Київ і Афіни домовилися створити міжурядову комісію з питань розвитку двостороннього співробітництва, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на брифінгу за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ціпрасом , який перебуває в Києві з офіційним візитом.

"Є ряд пропозицій по засіданню та створенню міжурядової комісії, на якій можна буде оцінити стан двосторонніх взаємин і визначити ті напрями, які необхідно розвивати, в тому числі економічне співробітництво", - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр Греції, у свою чергу, заявив про зацікавленість у розвитку економічних зв'язків з Україною. Зокрема, Греція планує активно співпрацювати з причорноморськими регіонами країни.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас відвідає Україну у відповідь на запрошення Петра Порошенка. Раніше Ціпрас критично висловлювався з приводу антиросійських санкцій і був одним з прихильників їхнього зняття в ЄС. Глава Греції також заявляв про те, що російський статус Криму не підлягає обговоренню.