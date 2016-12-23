Гонтарева не виключила введення в обіг банкноти номіналом 1000 гривень

Про тысячегривневой купюрі говорять з 2011 року.

У НБУ прокоментували інформацію про нові купюри Василь Артюшенко, DT.UA

ГоловаВалерія Гонтарева допустила введення в обіг купюри номіналом 1000 гривень.

У четвер, 22 грудня, ведучий програми на радіо "Вісті" поцікавився у голови НБУ планами щодо введення в обіг нових банкнот у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у 2017 році до 3200 гривень на місяць.

Ще в 2011 році з'явилася інформація, що на аверсі купюри буде зображений український письменник Пантелеймон Куліш. Правда, в НБУ тоді спростували ці чутки.

"Можу вам сказати, що Пантелеймона (Куліша, – Ред.) там немає, а решту поки давайте потримаємо в таємниці", – відповіла Гонтарєва.

У соцмережах з 2011 року "гуляє" зразок 1000-гривневої купюри Соцсети

За словами Гонтаревої, Куліша на банкнотах не буде Соцсети

Нагадаємо, у вересні НБУ ввів в обіг пям'ятну купюру номіналом 20 гривень, а в квітні – нові 500 гривень в межах планового випуску на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу купюр.

У 2015 році була введена в обіг нова 100-гривнева банкнота. За даними НБУ, в 2015 році їх було надруковано близько 230 мільйонів штук.

Як повідомлялося, найбільш "популярні" в Україні - купюри по 200 гривень. В середньому на одного українця припадає 66 банкнот і 272 монети.