"Газпром" виставив Україні рахунок на $ 5,3 млрд за умовою "бери або плати"

Сума позову "Газпрому" проти "Нафтогазу України" може зрости до 37 млрд доларів.

У "Газпромі" очікують сплати Україною 5 млрд доларів протягом 10 днів gazprom.ru

Російський "Газпром" висунув НАК "Нафтогаз України" рахунок за 2016 рік у зв'язку з невібіркою нею газу за принципом "бери або плати" на суму 5,3 млрд доларів.

За інформацією прес-служби "Газпрому", сьогодні компанія направила українській стороні рахунок на оплату газу, невибраного "Нафтогазом" у 2-4 кварталах 2016 року. Стверджується, що згідно з укладеним контрактом, українська компанія зобов'язана щорічно оплачувати мінімальну річну кількість газу.

"Нафтогазу України" виставлений рахунок на суму 5,319 млрд долларів. Українська сторона зобов'язана сплатити його протягом 10 днів", –заявили в "Газпромі".

Відзначається, що в першому кварталі року механізм "бери або плати" не застосовувався згідно з тристороннім "зимовим пакетом".

У випадку збільшення суми нового рахунку до вимог, раніше заявлених до Стокгольмського арбітражу, сума вимог "Газпрому" за відповідним позовом проти України зросте до 37 млрд доларів, що складає більш ніж половину обсягу капіталізації "Газпрому" (61 млрд доларів).

30 вересня 2016 року "Нафтогаз" збільшив позовні вимоги до "Газпрому" до 28,3 млрд. Національний регулятор мав до ПАТ "Газпром" претензії щодо контракту на купівлю газу в сумі $ 18,1 млрд. З них суми $ 14,2 млрд стосувалася переплата за дорогий газ, закуплений Україною в період з 20 травня 2011 року по жовтень 2015 року. Вимоги за транзитним контрактом склали $ 10,2 млрд.

У свою чергу ПАТ "Газпром" висунув НАК "Нафтогазу України" претензії, що стосуються контракту на постачання газу:$ 29,2 млрд – санкції за принципом "бери або плати" за 2012-2014 роки та третій квартал 2015 року;$ 2,2 – спірна ціна на газ у четвертому кварталі 2013 року і другому - 2014 року. Вимоги за транзитним контрактом становили $ 6млн і стосувалися 5 млн куб. м. балансуючого газу.

"Нафтогаз України" за "транзитним" позовом вимагав передати його права та обов'язки за транзитним договором оператору ГТС – компанії "Укртрансгаз" відповідно до вимог Третього енергопакету, а також змінити методику розрахунку транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів і положень енергетичного і антимонопольного законодавства України та ЄС.