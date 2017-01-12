Французька енергетична компанія Engie початку прямі поставки газу в Україну

За першу декаду нового року у вітчизняну газотранспортну систему вже надійшли 3,9 млн кубометрів газу.

Французька Engie початку прямі поставки газу в Україну ekipaj / Depositphotos

Одна з найбільших енергетичних компаній Європи французька Engie

з 1 січня почала пряме постачання природного газу в Україну, повідомляє прес-служба ПАТ "Укртрансгаз".

Наголошується, що за першу декаду нового року у вітчизняну газотранспортну систему вже надійшли 3,9 млн кубометрів газу.

Згідно з поданими номінаціями від компанії Engie щодобовий обсяг надходжень газу становить 400 тисяч кубометрів. Вищезазначені обсяги газу імпортуються з території Польщі через ГВС Германовичи.

У другій декаді грудня 2016 року Engie успішно провела тестові постачання природного газу загальним об'ємом до 1 тис. куб. м.

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Оборот Engie (раніше - GDF Suez) становить близько 60 млрд євро на рік. У 2015 році Engie поставила в Україну близько 3,5 млрд куб. м газу, в першу чергу, на адресу "Нафтогазу". У 2016 році компанія стала одним з основних продавців газу з країн ЄС для НАК "Нафтогаз" та інших приватних українських трейдерів.

Прихід на ринок газу України європейських постачальників газу важливий не тільки для демонополізації ринку. Великі компанії з ЄС принесуть в Україну також європейську бізнес-культуру та практики, що змусить змінюватися і українських гравців.