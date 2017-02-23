ФГВФО розпочав виплати вкладникам "Фортуна-банку"

91% всіх вкладників "Фортуна-банку" отримають свої вклади в повному розмірі.

ФГВФО почав розраховуватися з вкладниками «Фортуна-банку». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 23 лютого 2017 року починає виплати вкладникам ліквідованого ПАТ "Фортуна-банк" (Київ) через відділення семи банків-агентів, підключених до автоматизованої системи виплат, повідомляється на сайті Фонду.

Банками-агентами є: "Правекс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", ПУМБ, "Таскомбанк" та "Південний".

За даними Фонду, виплати здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше 200 тис. грн.

Нагадаємо, що 21 лютого Національний банк України прийняв рішення відкликати банківську ліцензію і ліквідувати "Фортуна-банк". Ліквідацію банку ФГВФО почав з 22 лютого. Процедура ліквідації буде проводитися два роки – до 21 лютого 2019 року.

Раніше, 26 січня, Нацбанк відніс "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних. Оскільки заходи, які зробило керівництво банку щодо його докапіталізації, виявилися недостатніми для забезпечення позитивного значення регулятивного капіталу на 1 січня 2017 року.

НБУ повідомляв, що 91% вкладникам "Фортуна-банку" повернуть їх вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не більше гарантованої ФГВФО суми в 200 тис. грн.

Повідомлялося також, що 10 січня НБУ визнав неплатоспроможним "Платинум Банк", з тієї причини, що на 1 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу.

"Фортуна-банк", згідно з даними Нацбанку, на 1 жовтня 2016 року обіймав 38-е місце за розміром активів серед 100 діяли на той час українських банків (2,507 млрд грн). Його основним власником з пакетом 99,637%, за даними НБУ, є Мотрона Тищенко.