Електроенергія для населення з 1 березня знову подорожчає

Підвищення тарифів було заплановано в 5 етапів з квітня 2015 року протягом двох років. Це подорожчання будет останнім.
З 1 березня, відбудеться черговий етап підвищення тарифів на електроенергію для населення. Вартість електроенергії для побутових споживачів збільшилася на 23,2-26% в залежності від обсягу споживання порівняно з тарифами (крім третього блоку), що діяли з 1 вересня 2016 року.
Так, з 1 березня тариф для першого блоку споживання (до 100 кВт-год на місяць) зросте на 26% - з 71,4 коп. до 90 коп. за 1 кВт-ч.
Для другого блоку і третього блоку (від 100 кВт-год на місяць тариф складе 168 коп. за 1 кВт-ч. На поточний момент тариф від 100 до 600 кВт-год включно - 129 коп. (підвищення на 23,2%), від 600 кВт - 163,8 коп.
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії, тариф складе 90 копійок за кіловат.
Нагадаємо, перший етап підвищення відбувся 1 квітня 2015 року. В цілому підвищення тарифів було заплановано в 5 етапів протягом двох років.
Останнє підвищення відбудеться з 1 березня 2017 року.
Таким чином, до квітня 2017 року тариф має зрости в 3,5 рази в порівнянні з рівнем на початок 2015 року: середньозважена вартість електроенергії для населення буде доведена до рівня собівартості – 122,83 коп./кВ-ч.
Нагадаємо, раніше DT.UA опублікувало таблицю розрахунків тарифів на гарячу воду, тепло та електроенергію. Виходячи з цих даних, в Україні тарифи значно завищені.
Детальніше про обрахунку тарифів на гаряче водопостачання, тепло - і електроенергію читайте у статті "Як розрахувати тарифи на електро- і теплоенергію" у "Дзеркалі тижня. Україна".DT.UA