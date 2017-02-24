Електроенергія для населення з 1 березня знову подорожчає

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Підвищення тарифів було заплановано в 5 етапів з квітня 2015 року протягом двох років. Це подорожчання будет останнім.

Тарифи на електроенергію для населення підвищать у березні Андрій Товстиженко, DT.UA

З 1 березня, відбудеться черговий етап підвищення тарифів на електроенергію для населення. Вартість електроенергії для побутових споживачів збільшилася на 23,2-26% в залежності від обсягу споживання порівняно з тарифами (крім третього блоку), що діяли з 1 вересня 2016 року.

Так, з 1 березня тариф для першого блоку споживання (до 100 кВт-год на місяць) зросте на 26% - з 71,4 коп. до 90 коп. за 1 кВт-ч.

Для другого блоку і третього блоку (від 100 кВт-год на місяць тариф складе 168 коп. за 1 кВт-ч. На поточний момент тариф від 100 до 600 кВт-год включно - 129 коп. (підвищення на 23,2%), від 600 кВт - 163,8 коп.

Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії, тариф складе 90 копійок за кіловат.

Нагадаємо, перший етап підвищення відбувся 1 квітня 2015 року. В цілому підвищення тарифів було заплановано в 5 етапів протягом двох років.

Останнє підвищення відбудеться з 1 березня 2017 року.

Таким чином, до квітня 2017 року тариф має зрости в 3,5 рази в порівнянні з рівнем на початок 2015 року: середньозважена вартість електроенергії для населення буде доведена до рівня собівартості – 122,83 коп./кВ-ч.

Нагадаємо, раніше DT.UA опублікувало таблицю розрахунків тарифів на гарячу воду, тепло та електроенергію. Виходячи з цих даних, в Україні тарифи значно завищені.

Детальніше про обрахунку тарифів на гаряче водопостачання, тепло - і електроенергію читайте у статті "Як розрахувати тарифи на електро- і теплоенергію" у "Дзеркалі тижня. Україна".