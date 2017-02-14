"Дочка" Газпрому зупинила відправку газових цистерн в Україну

Заборону встановлено на невизначений час.

«Газпромтранс» зупинив відправлення цистерн.

Залізничний перевізник "Газпромтранс" прийняв рішення про тимчасове призупинення відправки власних або орендованих цистерн для транспортування зрідженого газу в Україну, повідомляє "Нафторинок" з посиланням на лист генерального директора "Газпромтранс".

У компанії повідомляють, що призупинення відправлення вантажу на територію України введена у зв'язку з випадками необґрунтованого відбракування вагонів, а також не надання інформації від служби вагонного господарства "Укрзалізниці" про терміни випуску вагонів за адресами вантажоодержувачів.

В "Газпромтрансі" зазначають, що заборона буде знята після проясненні ситуації.

Нагадаємо, в цистернах "Газпромтранса" імпортувався в Україну скраплений газ виробництва "Сургутнафтогазу", "Газпрому" і "Газпром Газэнергосети".

8 лютого "Укрзалізниця", за рекомендацією СБУ, продовжила простій для 161 цистерни зі зрідженим газом на території України, які вже заблоковано близько 2 місяців.

6 лютого МЕРТ заборонив імпорт зрідженого газу 25 компаніям. Обмеження введені у зв'язку з кримінальним провадженням.

Нагадаємо, в 2016 році частка нелегальних продажів зрідженого газу у Києві досягла 70% ринку.

З-за дорожнечі бензину споживання скрапленого газу в Україні за 2016 рік зросло на 30%.

Детальніше про ринок зрідженого газу в Україні читайте в матеріалі Артема Куюна "Скраплений газ: бар'єрам всупереч" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".