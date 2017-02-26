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Для запуску Фонду енергоефективності Рада повинна прийняти ще чотири закони – Зубко

26 лютого в 16:07

У Держбюджеті-2017 на фінансування Фонду передбачено 400 млн грн. Ще 120 млн євро повинні виділити міжнародні донори.

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В Україні немає необхідного законодавства для запуску Фонду энергожффективности
Верховна Рада на даний момент прийняла лише один з п'яти законів, необхідних для запуску в Україні Фонду енергоефективності, пише в своїй статті для DT.UA віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

За його словами, Фонд має запрацювати вже до наступного опалювального сезону. У Держбюджеті на 2017 рік на його фінансування передбачено 400 млн грн; ще 120 млн євро для Фонду повинні виділити міжнародні донори, зокрема – ЄС та уряд Німеччини.

Зубко вказує, що для запуску Фонду є практично все необхідне, крім необхідного законодавства.

"Із базових законів прийнято лише один — №417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", який, фактично, позбавив мешканців багатоквартирних будинків диктату ЖЕКів радянської подоби. Він дав громадам можливість самостійно вирішувати долю власного будинку", - повідомив він, додавши, що на сьогодні в Україні сформовано вже більше 26 тисяч ОСББ.

Віце-прем'єр зазначив, що Рада повинна прийняти ще чотири закони.

"Наступний крок — парламент мусить прийняти ще чотири проекти. Перший — №1581-д "Про житлово-комунальні послуги" — створює умови для розвитку конкуренції на ринку і наділяє споживачів правом укладати прозорі договори безпосередньо з постачальниками послуг. Другий — №4901 "Про комерційний облік комунальних послуг" — запроваджує обов'язковий облік споживання ЖКП. Після його прийняття люди оплачуватимуть лише фактично спожиті послуги, а не нараховані зі стелі. Ще два законопроекти ми розробили спільно з експертами, міжнародними партнерами, окремими депутатами парламенту. №4941 — "Про енергетичну ефективність будівель" — запроваджує механізм отримання уніфікованого сертифікату енергоефективності будівлі. Ключовий — "Про Фонд енергоефективності", власне, дозволяє запустити цей механізм", - зазначив він.

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Як стверджує Зубко, дані чотири законопроекти погоджені з усіма залученими до процесу сторонами: Світовим банком, IFC, ЄБРР, USAID та іншими міжнародними партнерами, які готові виділяти кошти на програми фонду. Його також підтримують впливові громадські організації та експерти.

"Власне, в Україні все готове до старту найбільш масштабного етапу реформи енергоефективності. Чекаємо лише прийняття парламентом необхідних законів", - підсумував віце-прем'єр.

Детальніше про запуск в Україні Фонду енергоефективності читайте у статті Геннадія Зубка "Тепла реформа: перевірка України на зрілість" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Зубко Рада
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