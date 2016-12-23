Deutsche Bank виплатить понад 7 мільярдів доларів за позовом американського мін'юсту

Німецький банк і мін'юст США уклали мирову угоду.

Німецький банк заплатить великий штраф американцям marketwatch.com

Deutsche Bank виплатить 3,1 млрд доларів штрафу і відшкодує ще 4,1 млрд доларів своїм американським клієнтам за результатами мирової угоди, досягнутої з міністерством юстиції США за позовом про маніпуляції на ринку цінних паперів у 2008 році.

Як повідомляє Reuters, в США вважають, Deutsche Bank, як і ряд інших великих банків під час світової фінансової кризи 2008 року, занижував оцінки ризиків по цінних паперах, які були в підсумку продані американських іпотечних компаній Fannie Mae і Freddie Mac, тісно пов'язані з урядом США.

Раніше мін'юст США мав намір витребувати у Deutsche Bank 14 млрд доларів штрафів і компенсацій.

Як повідомлялося, Федеральне агентство Federal Housing Finance Agency (FHFA), що займається наглядом за операціями на ринку нерухомості, ще в 2011 році звинувачувало цілий ряд банків у сумнівних іпотечних операціях. В агентстві вважають, що під час іпотечного буму в США банки надавали неправдиву інформацію про кредитоспроможність боржників. В результаті дві найбільші іпотечні компанії Fannie Mae і Freddie Mac, які підконтрольні агентству, понесли збитки на суму понад 30 млрд доларів. Згодом з відшкодували за рахунок бюджетних коштів. Раніше претензії з приводу іпотечного кризи американські влади висували до Bank of America, JP Morgan Chase і Goldman Sachs. Крім того, від швейцарського банку UBS США хотіли отримати компенсацію в розмірі 4,5 млрд доларів.