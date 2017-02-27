Данилюк назвав способи виконання рекомендацій МВФ

У МВФ стурбовані дефіцитом пенсійного Фонду та відсутністю легального ринку землі в Україні.

Міністр фінансів розповів, як виконати вимоги МВФ Прес-служба Кабміну України

Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна і Міжнародний валютний фонд погоджують деталі меморандуму, а також назвав способи реалізації вимог МВФ

Зокрема, для ліквідації дефіциту Пенсійного фонду Кабмін має намір працювати над збільшенням надходжень.

"Ті, хто зараз не сплачує соціальні внески, повинні будуть це зробити. Обговорюється також підвищення страхового стажу", – повідомив глава Мінфіну в інтерв'ю виданню LIGA.net, опублікованому в понеділок, 27 лютого.

Міністр також запевнив, що уряд не збирається повністю відмовлятися від спрощеної системи оподаткування.

"Спрощена система оподаткування є у багатьох країнах. Головне питання — як мінімізувати зловживання, щоб нею не користувався великий бізнес. Торгові мережі, брендові магазини повинні бути виведені з "спрощенки". При правильній та ефективній роботі ДФС це можна було зробити вже зараз, і без будь-яких змін у законі", – пояснив Данилюк.

Голова Мінфіну також виключив надання Державної фіскальної службі широкого доступу до документації фінустанов, що містить банківську таємницю.

"Я думаю, що рано чи пізно доступ до рахунків буде забезпечений, але не зараз. Інакше банківської таємниці взагалі не буде як такої. Спочатку потрібно припинити всі можливості для витоку інформації з ДФС. В іншому випадку її отримає велику кількість людей з незрозумілими цілями", – підкреслив міністр.

Данилюк повідомив, що у Кабміні все ще обговорюється створення в Україні легального ринку землі, а також запевнив, що він є прихильником "максимально відкритого ринку".

Як повідомлялося, на порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року, відсутня питання надання макрофінансової допомоги Україні.

Раніше голова Національного банку Валерія Гонтарєва заявила, що розраховує отримати транш МВФ в кінці лютого або на початку березня.

У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів. Відповідно до скоригованого графіка фінансування, подальше виділення коштів планується щоквартально за результатами виконання умов МВФ.

У 2015 рік Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. Після цього була пауза через невиконання низки умов, політичної кризи і зміни уряду.