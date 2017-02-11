Ціну закупівлі палива для "Укрзалізниці" завищили на підставі недостовірних даних від "Держзовнішінформу"

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Обставини січневої закупівлі "Укрзалізницею" палива розслідують детективи НАБУ.

УЗ надали недостовірну довідку про ціни на пальне в грудні prozoro.info

Центр забезпечення виробництва "" (ЦОП) повністю задовольнив вимогу компанії "ВОГ Аеро Джет" щодо перегляду цін на дизельне паливо у січні та доплатив за нього близько 100 млн грн, використовуючи для обґрунтування свого рішення довідку держпідприємства "Держзовнішінформ" (ДЗІ), в якій вказані недостовірні відомості про ринкові ціни на паливо.

Про це у своїй статті для DT.UA пише директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.За його словами, "Держзовнішінформ", формально підпорядкований Мінекономіки, неодноразово опинявся в епіцентрі корупційних скандалів у сфері держзакупівель. В даному випадку, ДЗІ видав "Укрзалізниці" довідку із заниженими ринковим рівнем цін на ДТ у грудні, що дозволило ВОГ вимагати підвищення ціни палива на 10%.

"Як показує проведене розслідування, для цього ДЗІ, ВОГ і ЦЗВ розробили своєрідне ноу-хау: якщо раніше предметом скандалів ставали довідки з явно завищеними цінами, то в січні 2017 р. зробили навпаки — заднім числом було видано довідку про низький рівень ціни в грудні, що дало необхідну динаміку зростання! Так, якщо на день проведення найбільшого тендеру — 22 січня 2016 р., за даними "Консалтингової групи А-95", середня ринкова ціна на вагонні партії дизельного палива становила 20830 грн/т, то згідно з довідкою ДЗІ — 18500 грн! Але інформація ця закрита, про наявність такої довідки повідомили джерела в "Укрзалізниці" і правоохоронних органах.", - йдеться в статті.

Куюн відзначає, що без довідки від ДЗІ січнева закупівля палива стала б для менеджерів ЦОП УЗ прямим шляхом до в'язниці.

"Чому 22 грудня ціни в 18500 грн/т на ринку не було? По-перше, вона суперечить даним інших агентств. По-друге, вона певною мірою суперечить даним самого ДЗІ! Як показано на рисунку, дані ДЗІ про ціни на дизпаливо в грудні-січні, зібрані з різних джерел, у цілому корелюють з даними "Консалтингової групи А-95". Виняток становить один день — 22 грудня 2016 р. Зібрані з різних джерел дані показують: цінова довідка ДЗІ від 20 грудня — 20370 грн/т, 21 грудня — 20420, а згідно з пред'явленою наприкінці січня довідкою ДЗІ ціна на 22 грудня становила вже 18500 грн/т, або впала за день на 9,6%!", - підкреслює автор.

Куюн відзначає, що січневий перегляд "Укрзалізницею" цін на паливо вже став для НАБУ достатньою підставою для відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в кінці січня Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці" (ЦОП) закупив дизельне паливо у компанії "ВОГ Аеро Джет" за ціною, майже на 20% більшою, ніж було обіцяно трейдером на тендерах.

Раніше в інтерв'ю для DT.UA міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що менеджмент "Укрзалізниці" здійснює закупівлю палива та комплектуючих для потреб компанії за необґрунтовано завищеними цінами, у той час як тендери на закупівлі проводяться з порушеннями.

За його словами, при коливанні ринкової ціни в межах 3-5% ціна договору на закупівлю дизельного палива в УЗ. підвищується на 10%. Зазначена схема використовувалася в березні 2016-го, але 25 січня була використана знову. Орієнтовна сума втрат становить 150-200 млн грн.

Детальніше про зловживання менеджмента УЗ при закупівлі дизельного палива читайте в статті Сергія Куюна ""Укрзалізниця" здає назад-2 " у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".