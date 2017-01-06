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Ціни виробників промпродукції в Україні за 2016 рік зросли на 35,7%

6 січня в 22:30

Відновлення зростання на сировинних ринках у другій половині року призвело до різкого зростання цін в промисловості.

Промышленность промпроизводство
Промислова продукція в Україні подорожчала за рік на третину
minervastock / Depositphotos
Ціни виробників промислової продукції у грудні 2016 року порівняно з листопадом зросли на 3,2%, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, усього за 2016 рік (грудень до грудня) оптові ціни зросли на 35,7%, тоді як у 2015 році – на 25,4%, у 2014 році – на 31,7%.

При цьому середньорічний ріст цін в 2016 році склав 20,5%.

У добувній промисловості ціни підскочили на 85,1%, у переробній промисловості – на 22,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 51,5%.

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Госстат Украины

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Нагадаємо, що за даними Держстату, споживчі ціни в Україні за 2016 рік зросли на 12,4%. При цьому інфляція істотно уповільнилася порівняно з 2015 роком (43,3%) і з 2014 роком (з 24,9%).

За матеріалами: DT.UA
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Теги ціни промисловість
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