Ціни на нафту зростають після падіння минулого тижня

Brent торгується на рівні 55,63 доларів за барель.

Brent зросла на 0,29% - до 55,61 долара за барель bloomberg.com

Світові ціни на нафту у понеділок, 16 січня, зростають на даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про перший за останні 11 тижнів скорочення числа нафтових бурових установок у США, свідчать дані торгів.

Станом на 07.26 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,29% - до 55,61 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,27% - до 52,51 долара за барель.

За даними Baker Hughes, за підсумками робочого тижня, що завершився 13 січня, число бурових установок в США знизилося на 6 штук, або на 0,90%, до 659 одиниць. У річному вираженні показник виріс на 9 штук, або на 1,38%. Кількість нафтових бурових установок вперше з кінця жовтня (11 тижнів) знизилася - на 7 одиниць, або на 1,32%, до 522 штук. Число газодобувних установок збільшилася на одну одиницю, або на 0,74%, і склало 136 штук.

Підтримує нафтові ціни і домовленість входять і не входять в ОПЕК країн скоротити видобуток нафти. Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.