Ціни на нафту зростають на даних про скорочення видобутку країнами ОПЕК

Brent зросла до 56,69 долара за барель.

Країни ОПЕК скорочують видобуток нафти, а запаси "чорного золота" в США зростають повільно, нафта дорожчає РИА Новости ціни на нафту у понеділок, 27 лютого, демонструють позитивну динаміку на очікуванні інвесторами подальшого скорочення видобутку країнами ОПЕК, незважаючи на зростання запасів у США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:12 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,66% - до 56,69 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,65% - до 54,34 долара за барель.

Згідно доповіді ОПЕК, в січні видобуток нафти скоротився на 890 тисяч барелів на день у порівнянні з груднем - до 32,139 млн барелів. Країни, які взяли на себе зобов'язання зі скорочення видобутку в рамках віденської угоди, сумарно знизили її на 1,146 млн барелів з обіцяних 1,254 млн. Крім того, генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо раніше повідомляв про те, що країни ОПЕК дотримуються умов угоди на 90%, а держави, що не входять в організацію, також демонструють бажання дотримуватися умов угоди.

Тим не менш, більш істотне зростання цін на "чорне золото" стримують дані Міністерства енергетики США про зростання запасів нафти в країні. Комерційні запаси нафти в США (без врахування стратегічного резерву) за тиждень, що завершився 17 лютого, зросли на 0,6 млн барелів, або на 0,1% - до 518,7 млн барелів. У той самий час аналітики очікували меншого збільшення – всього на 3,475 млн барелів – до 521,575 млн.

"Це було найнижче зростання (запасів нафти в США - ред.) за останні пару місяців", - цитує агентство "Рейтер" неназваних аналітиків банку ANZ.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.