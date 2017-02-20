Ціни на нафту зростають на даних про скорочення видобутку країнами ОПЕК

Brent зросла до 55,91 долара за барель.

Нафта дорожчає на суперечливих даних про збільшення кількості бурових установок у США і скорочення видобутку країнами ОПЕК lexaarts / Depositphotos

Світовіу понеділок, 20 лютого, слабо ростуть на суперечливих даних про збільшення кількості бурових установок у США та скорочення видобутку країнами ОПЕК, свідчать дані торгів.

Станом на 7:47 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,20% - до 55,91 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,17% - до 53,87 долара за барель.

Як свідчать дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, за підсумками минулого робочого тижня кількість бурових установок у США збільшилася на десять штук, або на 1,34% - до 751 одиниці. У річному вираженні цей показник виріс на 46,1%, або на 237 одиниць. При цьому кількість нафтових бурових установок за тиждень зросла на шість штук, або на 1% - до 597 одиниць, а газових - на чотири, або на 2,68% - до 153 одиниць.

Трейдери звернули увагу на уповільнення темпів зростання кількості бурових установок в лютому. Так, за робочий тиждень, що завершився 10 лютого, показник зріс лише на 12 одиниць, тижнем раніше – на 17.

На подорожчання нафти також впливає виконання країнами ОПЕК угоди щодо скорочення видобутку "чорного золота". У січні видобуток нафти скоротився на 890 тисяч барелів на день у порівнянні з груднем - до 32,139 млн барелів. Країни, які взяли на себе зобов'язання зі скорочення видобутку в рамках віденської угоди, сумарно знизили його на 1,146 млн барелів з обіцяних 1,254 млн.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.