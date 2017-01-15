Ціни на деякі ліки в Україні завищені в 14 разів порівняно з референтними країнами

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Український фармринок давно потребував реформи ціноутворення.

Ціни на ліки в Україні завищено в рази Андрій Товстиженко, DT.UA

В рази завищені ціни на лікарські препарати в країні змушують українців купувати їх за кордоном, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

"За даними організації "Пацієнти України", українці часто змушені їздити за кордон, щоб купити там ліки для себе або своїх родичів, тому що там вони дешевші в рази. Із проаналізованих організацією 97 медпрепаратів третина (28,9%) продається в Україні дорожче, ніж в інших європейських країнах", - вказує вона.

"Понад те, на деякі ліки ціни в нашій країні завищено в 14 (!) разів порівняно з референтними країнами. І треба віддати належне уряду, який усе-таки зважився на реформу системи ціноутворення на фармринку", - йдеться в статті.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ввів з 1 січня 2017 року так звані референтні (усереднені) ціни на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету і бронхіальної астми.

Детальніше про проблеми медичної реформи читайте в статті Юлії Самаєвої "Тщательней надо, ребята!" Або що не так з медичною реформою" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".