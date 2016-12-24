Ціна сигарет після підвищення акцизів на 40% зросте на 4-5 грн

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В середньому пачка сигарет коштуватиме 23 грн.

Ціна на сигарети України в 2017 році зросте на 4-5 грн

У 2017 році пачка сигарет в Україні зросте у вартості на 4-5 гривень після запланованого підвищення акцизів на 40%.

"В середньому ціна пачки сигарет має зрости на 4,5-5 грн – до 23 грн", - сказав директор відділу корпоративних питань і комунікацій компанії "JTI Україна" Олександр Когут.

За його словами, представники галузі вже кілька років наполягають на необхідності прийняття довгострокового плану підвищення акцизних ставок на 3-5 років.

Верховна Рада ввечері у вівторок, 20 грудня, підтримала проект закону №5132 Про внесення змін у Податковий кодекс про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році".

Законопроект, необхідний для прийняття державного бюджету на 2017 рік, передбачає підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби, а також рентних ставок за користування надрами і частотами.