Чоловік на снігоході поза пунктом пропуску прорвався через білорусько-український кордон

У порушника вилучили човен та мисливський ніж.

Прикордонники затримали порушника, який перетнув білорусько-український кордон на снігоході поза пунктом пропуску dw.com

Вчора, 10 січня, прикордонники України та Білорусі затримали порушника, який перетнув білорусько-український кордон на снігоході поза пунктом пропуску, повідомили в прес-службі ДПСУ.

"У результаті злагоджених дій та пошуків невдовзі прикордонники Житомирського загону та співробітники Національної поліції за кілька кілометрів від держрубежу, в зоні відчуження, виявили та затримали громадянина України. Чоловік був на снігоході, до якого на сані причепив маломірний човен", - йдеться в повідомленні 11 січня.

В ДПСУ додали, що під час з'ясування обставин було встановлено, що 55-річний житель Славути офіційно виїхав на територію Білорусі, а далі вирішив незаконно перемістити на територію України снігохід і маломірний плавзасіб, які йому належать.

На громадянина складено протокол про порушення державного кордону. Окрім снігохода та човна у порушника вилучили мисливський ніж, який він мав при собі.

Раніше повідомлялось, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль", під час оформлення пасажирів рейсу "Стамбул-Київ", прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали громадянина РФ, який знаходиться в міжнародному розшуку Інтерполу.

Раніше на кордоні України з Угорщиною сталася перестрілка між співробітниками Державної прикордонної служби та контрабандистами.