Брати Суркіси втратили при націоналізації Приватбанку щонайменше 200 млн доларів

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Україна може зіткнутися з непростими розглядами в міжнародних судах за позовами Суркісів і компаній Коломойського, які вже зуміли домогтися арешту кіпрських рахунків на 250 млн доларів.

Брати Суркіси можуть подати проти України позов з-за втрати своїх активів

Серед постраждалих від примусового списання депозитів в ході націоналізації "Приватбанку" виявилися брати Ігор та Григорій Суркіси, сума яких втрат в результаті даної операції може досягати 300 млн доларів.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юрій Сколотяний. На його думку, суперечливому рішенню держави про зарахування євробондів "Приватбанку" до капітал вготовано тривале оскарження в міжнародних судах.

"За інформацією DT.UA, серед головних потерпілих від примусового списання депозитів опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси. Сума їхніх "кіпрських" втрат у результаті цієї операції перевищила

200 млн дол. і загалом (з урахуванням внутрішньоукраїнських вкладень) може досягати майже 300 млн (або близько 8 млрд грн в еквіваленті). Навряд чи ці панове мають намір змиритися із втратою левової частки свого багатства, отже, непрості розбірки в міжнародних судах українська держава напевно матиме й по цій лінії.", - зазначає автор.

Сколотяний зазначає, що хоча на Кіпрі у "Приватбанку" працює повноцінна філія, вплив на його роботу українського законодавства обмежено.

"За даними DT.UA, пану Коломойському від імені восьми своїх компаній уже вдалося оскаржити процедуру списання, заарештувавши рахунки в кіпрській філії на суму 250 млн дол. Чим закінчиться й ця розбірка (а це, на секунду, понад 6,5 млрд грн), поки що не очевидно", - вказує оглядач.

Раніше новий глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що в процесі націоналізації установи її єврооблігації з якоїсь причини потрапили до переліку фінансових інструментів, переведених у капітал.

"Єврооблігації чомусь потрапили в перелік тих фінансових інструментів, що були переведені в капітал. Це було рішення Національного банку, і тому я думаю, ми разом з Нацбанком і будемо пробувати, чи знайти спільну мову з власниками єврооблігацій, якщо ні, то будемо в судовому порядку доводити правоту ",- заявив він у четвер.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації "Приватбанку" читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".