Борги українців за газ зросли майже на 17%

Заборгованість населення по оплаті за централізоване опалення та гаряче водопостачання збільшилась на 8,8%.

За послуги водопостачання та водовідведення українці платят краще, ніж за інші послуги Андрій Товстиженко, DT.UA Борги українців з оплати за природний газ з початку року по 31 березня 2017 року зросли на 16,7% - до 7,117 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, за звітний період заборгованість населення по оплаті за централізоване опалення та гаряче водопостачання зросла на 8,8% - до 10,355 млрд грн, а за утримання будинків та прибудинкових територій на 4,3% - до 2,5 млрд грн.

Повідомляється також, що за перший квартал цього року знизилася заборгованість населення з оплати послуги водопостачання та водовідведення (на 11,8%) - до 1,3 млрд грн і за вивезення побутових відходів (на 9,6%) - до 345,5 млн грн.

За даними Держстату, загальний рівень нарахувань по оплаті житлово-комунальних послуг для населення з 1 січня по 31 березня 2017 року становив 33,5 млрд грн, з яких було сплачено 28,6 млрд грн. Таким чином, рівень оплати становив 85,3%.

Відзначається, що найнижчий рівень оплати (77,6%) фіксувався при оплаті вартості газу.

Нагадаємо, що за минулий рік загальна сума заборгованості населення України за оплату послуг ЖКГ збільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більше ніж у два рази.

Детальніше про ситуацію у сфері ЖКГ читайте в статті Юлії Самаєвої "У заручниках безощадності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".