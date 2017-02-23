Борги киян за тепло з початку року зросли майже на 20%

Найбільшими боржниками "Київенерго" є споживачі Шевченківського та Печерського районів.

Борги киян за тепло значно зріс. КМДА

столичних споживачів

Загальна заборгованістьелектроенергії перед компанією "Київенерго" з початку 2017 року зросла на 19%, або 896,8 мільйони гривень, і станом на 1 лютого перевищила 4,736 мільярда гривень, повідомила прес-служба компанії.

"Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед "Київенерго" станом на 1 лютого 2017 перевищила 4 736,0 мільйонів гривень і зросла з початку 2017 року на 896,8 мільйона гривень", - зазаначено в повідомленні.

Споживачі Шевченківського і Печерського районів залишаються найбільшими боржниками "Київенерго", їх заборгованість на 1 лютого склала 612,9 мільйона гривень та 408,6 мільйони гривень відповідно.

Нагадаємо, "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

Раніше комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма заявив, що столичним жителям не варто очікувати зниження нарахувань за тепло, спожите у січні, оскільки підстав для перерахунків немає.

Повідомлялось також, що Кабінет міністрів прийняв рішення про зниження соціальних нормативів на користування послугами ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами. Хоча в грудневих платіжних квитанціях "Київенерго" за теплопостачання враховано споживання не тільки за грудень, але також і за останні дні листопада.

Детальніше про теплотарифи та механізм їх нарахування, особливості обліку теплоспоживання та проблеми централізованого теплопостачання в Києві читайте в інтерв'ю Євгена Бушми DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".