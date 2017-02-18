Борг Фонду гарантування вкладів за взятими у Мінфіну позиками у минулому році перевищив 125 млрд грн

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Діюча в Україні система гарантування вкладів – фактичний банкрут, констатують експерти.

Фонд гарантування вкладів набрав в уряду кредитів під 12% річних bankruptcy-ua.com

За підсумками 2016 року заборгованість Фонду гарантування вкладів фізичних осіб () за позиками у Міністерства фінансів склала 125,6 млрд грн, що значно перевищувало оціночну вартість всіх контрольованих Фондом активів на продаж станом на кінець 2016 року.

Про це у своїй статті для DT.UA пишуть економісти Вадим Сирота та Юрій Сколотяний. За їх словами, нинішня система гарантування вкладів фізосіб, в якій гарантовані виплати повинні здійснюватися за рахунок внесених банками страхових внесків, вичерпала себе. Через масштабність кризи та дії Нацбанку, банківських відрахувань катастрофічно не вистачає.

"Тому Фонд змушений позичати у Мінфіну (держбюджету), причому недешево — за ставкою на рівні 12% річних. У підсумку під завісу минулого року заборгованість ФГВФО тільки за відсотками становила 74 млрд грн, а за основним боргом — 51,6 млрд. Разом — 125,6 млрд грн, що більш як на 28 млрд перевищувало оціночну вартість усіх контрольованих Фондом активів на продаж станом на кінець 2016-го (97,5 млрд)", - йдеться в статті.

Сколотяний і Сирота констатують, що система гарантування вкладів – фактичний банкрут, а її умовне існування обнуляє шанси на повернення своїх коштів для кредиторів-юридичних осіб та клієнтів, які тримають в банку вклади розмірами більш ніж гарантовані 200 тис грн.

Чинне законодавство, при цьому, передбачає, що гарантії Фонду за фактом забезпечуються коштами кредиторів та вкладників банків, що ліквідуються, які нічого не отримують до тих пір, поки Фонд не відшкодує свої витрати. При тому – не лише зісплати гарантованих сум, але й з повернення боргу Мінфіну, включаючи відсотки.

Крім цього, право на левову частку активів банків-банкрутів має Нацбанк, що видає банкам кредити рефінансування.

"Таким чином, НБУ не тільки не відповідає за свою бездіяльність у нагляді за банками, а й забирає у кредиторів їхню частку в майні банкрута на правах заставоутримувача", - підсумовують автори.

Раніше в ФГВФО заявляли, що 80% активів банків-банкрутів сьогодні існують виключно на папері: незалежні оцінювачі оцінили активи 70 ліквідованих банків, у яких сформована ліквідаційна маса, 94 млрд грн, хоча "на папері" їх вартість перевищує 418 млрд грн.

У 2016 році В Україні припинили роботу більше 20 банків. Станом на січень 2017 року в країні діяли 94 фінустанови.

Детальніше про проблеми діючої в Україні системи гарантування вкладів читайте у статті Вадима Сироти та Юрія Сколотяного "Нацбанк і Фонд гарантування вкладів: погана гра двох "поліцейських" з величезним мінусом для суспільства" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".