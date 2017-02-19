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Блокада ОРДЛО розкрила контрабандні потоки на лінії розмежування в Донбасі - Сироїд

19 лютого в 09:33

Державні інститути практично не стежили за тим, що везли в Україну з ОРДЛО, констатує віце-спікер Ради.

Блокада ОРДЛО
З окупованих територій до України потрапляє не лише вугілля
Семен Семенченко / Facebook
Заяви про відсутність альтернатив постачанню вугілля антрацитної групи з окупованих регіонів Сходу України, що звучать з вуст ряду коментаторів та посадових осіб, покликані відвернути увагу громадськості від розкритих в результаті блокади ОРДЛО фактів співпраці з окупантами та контрабандних потоків, вважає віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

У своїй статті для DT.UA віце-спікер зазначила, що реальна загроза енергетичній безпеці країни пов'язана не з вугіллям Донбасу, а з жадібністю nf лицемірством українських чиновників і керівників, готових домовлятися з ворогом про спільну організацію схем збагачення.

"Спекулюючи на "безальтернативності" антрацитового вугілля з окупованих територій у розпал опалювального сезону, нашу увагу відволікають від інших, яких значно більше, вагонів, куди блокувальники дали нам можливість зазирнути. А в вагонах із позначками "22" (Україна) і "20" (Росія), як то кажуть, Бог послав: бідне вугілля марки "т" (цікаво, кому потрібне?); ліс-кругляк, на експорт якого дуже вчасно наклали мораторій; порох, якого не можуть вчасно придбати шахти Львіввугілля, бо це товар подвійного призначення; багато чого для металургійного бізнесу — концентрат залізорудний, сталь листова, стальні заготовки, вапняк для флюсів, сляби і, як стверджує сам уряд, багато чого не вказаного в накладних, тобто контрабанди", - підкреслює автор.

Як вказує Сироїд, транспортна блокада ОРДЛО продемонструвала, що в Україні не діє жоден державний інститут, покликаний контролювати безпеку товарів і людей, що перетинають лінію розмежування.

"Прикордонна служба, митниця, Служба безпеки не мають ані достатніх повноважень, ані завдання контролювати те, що везуть. Кілька прикордонників з песиком на сотні вагонів за день — це ще один доказ того, що "кінцеві бенефіціари" (замовники і постачальники товарів по обидва боки лінії фронту) довіряють один одному і мають достатньо влади, аби гарантувати відсутність будь-якого державного контролю", - підсумовує депутат.

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Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна блокада віце
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