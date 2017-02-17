Банки з державним російським капіталом не "спонсорують" війну в Україні – Нацбанк

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У кожному з банків з російським капіталом працює куратор.

Російські банки не «спонсорують» війну. Нацбанк України / Flickr

Банки з державним російським капіталом не фінансують війну на Донбасі, повідомляє прес-служба Національного банку України на сторінці Facebook

У Нацбанку також спростували експансію банків з російським державним капіталом на українському ринку.

"За останні три роки частка банків з державним російським капіталом на ринку України зменшилася до 8,8%. Ці банки зменшили мережу відділень на 42%. Протягом трьох років вклади населення в них зменшилися майже в два рази в гривні, і майже в чотири – в іноземній валюті", – повідомив регулятор.

У повідомленні підкреслюється, що діяльність банків з російським капіталом контролюється.

"НБУ зазначає, що в кожному з банків з російським капіталом ще з 2014 року працює куратор від Нацбанку, який ретельно відстежує всі операції, і у разі виявлення неправомірних операцій має всі інструменти для застосування заходів впливу. Зараз подібних порушень не виявлено", – сказано в повідомленні.

У Нацбанку також нагадали, що повноваження для обмеження присутності російського капіталу в Україні є тільки у Верховної Ради та Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що в березні 2016 року президент Росії Володимир Путін на закритій зустрічі з представниками бізнесу в Москві порадив їм не поспішати з відходом з України.

У 2015 році другий за величиною держбанк Росії "ВТБ" ("Внешторгбанк") докапіталізував свої дочірні банки в Україні на суму до 4 млрд грн, або близько $ 265 млн.

Про діяльність російського "Промінвестбанку" читайте у статті Вадима Сироти Промінвестбанк: банківська установа чи благодійний фонд для російських гуманітаріїв? тижневика "Дзеркало тижня. Україна".