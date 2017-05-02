Агресія РФ в Україні зірвала реалізацію ряду проектів, що фінансуються за рахунок китайського кредиту на $ 3,6 млрд

"Нафтогаз" запропонував альтернативні інвестпроекти з будівництва ТЕЦ, а також проект з купівлі бурового устаткування для "Укргазвидобування".

Анексія Криму та російське вторгнення в Донбас дорого обійшлися Україні schlenger86 / Depositphotos

Окупація Криму таунеможливили реалізацію кількох інвестиційних проектів, які фінансувалися на кошти китайського кредиту для НАК "Нафтогаз" на 3,6 млрд доларів.

Про це в інтерв'ю DT.UA розповіла голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" голова офісу Національного інвестиційного ради Юлія Ковалів в інтерв'ю DT.UA. За її словами, сьогодні в Україні відчувається брак цікавих для приватних інвесторів проектів зі зрозумілими термінами окупності.

Тим не менш, є інвестори, які вже реалізують проекти в Україні. Є також частина великих проектів, щодо яких ще не прийняте ршения.

"Наприклад, є китайський кредит "Нафтогазу" з 2012 р. на 3,6 млрд дол. Ті проекти, які мали бути реалізовані на ці гроші, на сьогодні неможливо реалізувати через незаконну анексію Криму та АТО на Сході країни. Є альтернативні проекти, запропоновані "Нафтогазом", по яких уряд повинен прийняти рішення. Є два проекти щодо будівництва ТЕЦ і проект з купівлі бурового обладнання для "Укргазвидобування"", - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання журналіста Ковалів уточнила, що рішення по даних проектах має прийняти саме уряд, оскільки кредит гарантовано державою.

Нагадаємо, за словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, у нинішньому році уряд очікує збільшення чистого припливу прямих іноземних інвестицій до 4,5 млрд доларів.

Детальніше про проблему залучення до України іноземних інвестицій читайте в інтерв'ю Юлії Ковалів DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".