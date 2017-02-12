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Визначилися ще два фіналісти на "Євробачення"

12 лютого в 00:35

Переможцями стали співачка Illaria і співак Rozhden.

Евровидение отбор
На відбірковий конкурс "Євробачення" обрані ще два артисти
Стали відомі імена ще двох фіналістів національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2017", який в цьому році буде проходити в Києві.

Переможцям стала співачка Illaria, яка отримала 7 балів журі, а також співак Rozhden, який отримав від журі високі 8 балів.

Фіналістів обирали за змішаною системою голосування: свої бали виставляло журі, яке цього року складалося з композитора Костянтина Меладзе, співачки Джамали і шоумена Андрія Данилко, а також глядачі за допомогою смс-голосування.

У глядачів фіналісти виглядали дещо по іншому: 5 балів - Rozhden, 6 балів - Detach, 7 балів - Kuznetsov, 8 балів - Illaria.

Врешті, переможцями стали Illaria та Rozhden.

У відборі брали участь також Letay, Міла Нітіч, Kuznetsov, Aghiazma, Detach і Panivalkova, які не змогли набрати потрібну кількість голосів суддів і глядачів.

Третій півфінал конкурсного відбору відбудеться 18-го лютого, де будуть відібрані ще два артисти, які потраплять у фінальну шістку.

У суботу, 4 лютого, відбувся перший півфінал Національного відбору на "Євробачення 2017", в якому виступили вісім із 24 конкурсантів, які претендували на право представляти Україну на пісенному конкурсі в цьому році. У фінал конкурсу вийшли TAYANNA і Сальто Назад.

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