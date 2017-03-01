Вийшов новий трейлер других "Вартових галактики"

Пітер Квилл нарешті зустріне свого батька.

Фільм вийде в український прокат у травні цього року Кинопоиск

Фільм розповість про групу галактичних ізгоїв на чолі зізлодієм на прізвисько Зоряний Лорд, які вимушені об'єднатися проти спільної загрози. У другій частині герої спробують розкрити таємницю справжнього походження Пітера Квілла.

У фільмі знялися Кріс Пратт, Зої Салдана, Дейв Батіста, Він Дізель, Бредлі Купер, а також Сильвестр Сталлоне і Курт Расселл.

Світова прем'єра фільму запланована на квітень 2017 року, а в український прокат картина вийде 4 травня.

Фантастичний бойовик "Вартові Галактики" вийшов у прокат у 2014 році. Він був знятий за однойменною серією коміксів Marvel 2008 року. Фільм розповідає про команду супергероїв на чолі із Зоряним Лордом, які рятують галактику від задумів лиходія Ронана. Фільм зібрав у прокаті 774 мільйони доларів і бувномінований на "Оскар" за кращі візуальні ефекти кращий грим.