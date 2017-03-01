Топ Новини
<
>

Вийшов новий трейлер других "Вартових галактики"

1 березня в 12:02

Пітер Квилл нарешті зустріне свого батька.

стражи галактики
Фільм вийде в український прокат у травні цього року
Кинопоиск
У мережі з'явився новий трейлер фільму "Вартові галактики. Частина 2".

Фільм розповість про групу галактичних ізгоїв на чолі зізлодієм на прізвисько Зоряний Лорд, які вимушені об'єднатися проти спільної загрози. У другій частині герої спробують розкрити таємницю справжнього походження Пітера Квілла.

У фільмі знялися Кріс Пратт, Зої Салдана, Дейв Батіста, Він Дізель, Бредлі Купер, а також Сильвестр Сталлоне і Курт Расселл.

Світова прем'єра фільму запланована на квітень 2017 року, а в український прокат картина вийде 4 травня.

Читайте також: Опубліковано новий трейлер фільму Гая Річі про короля Артура

Фантастичний бойовик "Вартові Галактики" вийшов у прокат у 2014 році. Він був знятий за однойменною серією коміксів Marvel 2008 року. Фільм розповідає про команду супергероїв на чолі із Зоряним Лордом, які рятують галактику від задумів лиходія Ронана. Фільм зібрав у прокаті 774 мільйони доларів і бувномінований на "Оскар"  за кращі візуальні ефекти кращий грим.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги фільм трейлер фантастика
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...