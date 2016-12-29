Вийшла аудіокнига з диктофонними записами агента Купера з серіалу "Твін Пікс"

Монологи зачитав актор Кайл Маклахлен.
Монологи зачитав актор Кайл Маклахлен, який зіграв роль агента Купера в серіалі.
Аудіокнига доступна для купівлі на iTunes і Amazon. Вона містить 42 записи, в яких агент розповідає про свої спостереження і думки, попутно розповідаючи сюжет серіалу.
Раніше записи агента Купера вже виходили на касетах, в аудіокнигу увійшли нові уривки.
У квітні минулого року Лінч відмовився від виробництва серіалу через розбіжності в поглядах на бюджет, заявивши, що виділених йому коштів недостатньо для втілення написаного сценарію. Потім Лінч повернувся на роль режисера "Твін пікс", сказавши, що "чутки – це не те, що здається. Шоу повертається".
Пізніше з'явилася інформація про те, що новий сезон серіалу вийде на екрани в 2017 році. Серіал з'явиться на екранах після 25-річної перерви.DT.UA