Українському художнику Івану Марчуку повернули більше ста зниклих картин

Операцію з повернення картин взяв під особистий контроль глава МВС Арсен Аваков.
Іван Марчук отримав понад сто картин, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол.
Фінальна стадія "операції повернення" з повернення творів мистецтва тривала чотири дні. Станом на сьогодні було повернуто 60 картин, все художник отримав всі зниклі картини - 101 витвір мистецтва.
Напередодні Іван Марчук заявив про зникнення 101 картини. Шахрай втерся в довіру до 80-річному художнику, обіцяючи організувати йому виставку в мадридському музеї Прадо, але отримавши картини, перестав відповідати на дзвінки.DT.UA