Українському художнику Івану Марчуку повернули більше ста зниклих картин

Операцію з повернення картин взяв під особистий контроль глава МВС Арсен Аваков.

Іван Марчук повернув свої картини Іван Марчук отримав понад сто картин, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол.

Фінальна стадія "операції повернення" з повернення творів мистецтва тривала чотири дні. Станом на сьогодні було повернуто 60 картин, все художник отримав всі зниклі картини - 101 витвір мистецтва.

Напередодні Іван Марчук заявив про зникнення 101 картини. Шахрай втерся в довіру до 80-річному художнику, обіцяючи організувати йому виставку в мадридському музеї Прадо, але отримавши картини, перестав відповідати на дзвінки.