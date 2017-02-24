Топ Новини
<
>

Українському художнику Івану Марчуку повернули більше ста зниклих картин

24 лютого в 00:21

Операцію з повернення картин взяв під особистий контроль глава МВС Арсен Аваков.

Иван Марчук
Іван Марчук повернув свої картини
Український художник Іван Марчук отримав понад сто картин, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол.

Фінальна стадія "операції повернення" з повернення творів мистецтва тривала чотири дні. Станом на сьогодні було повернуто 60 картин, все художник отримав всі зниклі картини - 101 витвір мистецтва.

Дивіться фото: У Києві відкрилася виставка найкращих картин Івана Марчука

Напередодні Іван Марчук заявив про зникнення 101 картини. Шахрай втерся в довіру до 80-річному художнику, обіцяючи організувати йому виставку в мадридському музеї Прадо, але отримавши картини, перестав відповідати на дзвінки.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги картина повернення Україна картини Марчук мистецтво художник операція
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...