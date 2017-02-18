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Українсько-німецький фільм про Донбас отримав гран-прі Берлінале

18 лютого в 14:40

Фільм "Школа №3" отримав гран-прі у програмі Generation 14plus.

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"Школа №3" отримала гран-прі Берлінале
Українсько-німецький фільм "Школа №3" отримав гран-прі у конкурсній програмі Берлінале Generation 14plus, повідомляється на сторінці картини на Facebook.

Фільм був знятий німецьким режисером Георгом Жено і українкою Єлизаветою Сміт.

Герої фільму – 13 підлітків зі школи №3 в Миколаївці, що в Донбасі – розповідають про свої сподівання та страхи. Фільм "Школа №3" є кіноверсією вистави "Миколаївка", створеної "Театром переселенця". Режисерами вистави "Миколаївка" були Наталя Ворожбит і Георг Жено.

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Раніше повідомлялося про те, що картина Філіпа Сотніченко під назвою "Син" в лютому минулого року представляла Україну на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно в Клермон-Феррані.

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм гран-прі Берлінале
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