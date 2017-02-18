Українсько-німецький фільм про Донбас отримав гран-прі Берлінале

Фільм "Школа №3" отримав гран-прі у програмі Generation 14plus.
Фільм був знятий німецьким режисером Георгом Жено і українкою Єлизаветою Сміт.
Герої фільму – 13 підлітків зі школи №3 в Миколаївці, що в Донбасі – розповідають про свої сподівання та страхи. Фільм "Школа №3" є кіноверсією вистави "Миколаївка", створеної "Театром переселенця". Режисерами вистави "Миколаївка" були Наталя Ворожбит і Георг Жено.
Раніше повідомлялося про те, що картина Філіпа Сотніченко під назвою "Син" в лютому минулого року представляла Україну на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно в Клермон-Феррані.DT.UA