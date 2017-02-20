Українська скульптура користується популярністю у західних колекціонерів

Молоді західні колекціонери керуються внутрішньою потребою купити той чи інший витвір мистецтва.

Приватні колекціонери та культурні інституції віддають перевагу українській скульптурі rusmonaco.fr

Арт-дилер Ігор Абрамович в інтерв'ю DT.UA розповів про перспективи сучасного українського мистецтва і те, якою популярністю воно користується на заході. За його словами, останнім часом на заході з'явилися молоді колекціонери, які тримають в полі зору актуальні мистецькі процеси.

За словами Абрамовича, з сучасних українських арт-проектів особливою популярністю на заході користується українська скульптура, віртуальні проекти, роботи, виконані в монументальній техніці.

При цьому, "споживачів" українського арт-контенту на заході можна розділити на кілька категорій: "є шановні відомі західні колекціонери, з якими спілкуюся. Є культурні інституції, які постійно тримають у полі зору актуальні мистецькі процеси. Але з'явилися і молоді західні колекціонери.Сфера інтересів яких широка – економісти, юристи, IT-шники.Вони багато подорожують, у них немає якогось комплексу "накопичення". Це вільні сучасні багаті люди, які отримують задоволення, купуючи твори сучасного мистецтва", розповів Абрамович.

Читайте повністю інтерв'ю Олега Вергелиса з Ігорем Абрамовичем у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".