У Києві відбувся показ національних костюмів народів світу

В якості моделей виступили студенти Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка.

У Києві у вівторок, 28 лютого, відбувся показ національних костюмів народів світу Outlook Show: Fashion of the Nation, організований проектом Outlook, що працює у сфері культурної дипломатії.

Більше 20 посольств надали костюми для показу, який проходив в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У ролі моделей спробували себе студенти вишу.

Під час відкриття заходу глави дипломатичних місій у Києві презентували Вінок дружби – символ єднання культур і націй.

Нагадаємо, міжнародний рейтинг кращих студентських міст світу 2017 року очолили Монреаль, Париж і Лондон. З українських міст представлено Київ, який знаходиться на 97 місці зі 100.

Київ відзначений як місто з відносною (порівняно з іншими містами в рейтингу) дешевизною життя. Відзначена також необхідність вивчення іноземними студентами української мови для повсякденного спілкування в місті. Серед університетів відзначені КПІ і КНУ ім. Т. Шевченка.